Andreas Gabalier startet in einen neuen Lebensabschnitt

Andreas Gabalier will sich im November verabschieden. Fans des Volks-Rock’n’Rollers können aber beruhigt wieder aufatmen. Der „Steirer Bua“ sagt nämlich nicht Goodbye zu seiner Musik-Karriere, sondern zu seinen Dreißigern. Am 21. November ist es nämlich so weit: Andreas Gabalier feiert ein rundes Jubiläum und startet somit in einen neuen Lebensabschnitt. Seinen 40. Geburtstag und will der Künstler mit einer Mega-Party in Graz gebührend feiern.

Andreas Gabalier verabschiedet sich von seinen Dreißigern in Graz

In der Grazer Stadthalle wird am 16. November die große Half-Time-Show 1984 „mit allen Hits, einigen musikalischen Überraschungen aus Nashville, einigen musikalischen Weggefährten und vor allem mit tausenden Fans in Dirndl und Lederhosen, die ihm seit vielen Jahren auf seinem unglaublichen Erfolgsweg begleiten“, stattfinden. Gabalier will sich gemeinsam mit seinen Fans und Freunden von seinen Dreißigern verabschieden. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

©5 Minuten Am 16. November wird in der Grazer Stadthalle die Half-Time-Show von Andreas Gabalier stattfinden.

Andreas Gabalier gab hautnahe Einblicke bei „Promistunde“

Am 3. November war Gabalier zu Gast bei Radio Flamingo. Bei der „Promistunde“ berichtete er von 11 bis 12 Uhr hautnah über aktuelle Themen in seinem Leben. Dabei gab es keine Vorgaben, eine Stunde lang durfte der Musiker die Führung über das Mischpult übernehmen und ganz frei aus dem Nähkästchen plaudern. Auch seine bevorstehende Geburtstagsshow wurde dabei Thema. Näheres dazu hier: Hautnah: Andreas Gabalier gibt tiefe Einblicke in sein Leben.

Andreas Gabalier präsentiert sich Fans in neuem Look

Erst kürzlich sorgte Andreas Gabalier mit einem neuen Look für Aufsehen. Für das Musikvideo seines neuesten Hit „Jukeboxblues“ legte der Künstler die für ihn typische Lederhose und die dazu passenden Hosenträger ab. Gegen was er die „Steirer Montur“ austauschte und wie er sich seinen Fans stattdessen präsentierte, davon kannst du dir hier ein Bild machen: Andreas Gabalier wie nie zuvor: So sieht sein neuer Look aus.