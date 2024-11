ÖVP, SPÖ und NEOS: Erstmals wird zu dritt sondiert

Die Sondierungen zur Regierungsbildung haben am heutigen Mittwoch, den 13. November, eine neue Note: Erstmals sind die NEOS mit an Bord, wenn sich ÖVP und SPÖ im Palais Epstein treffen. Seit Dienstagnachmittag, 12. November, ist bekannt, dass die NEOS der dritte Sondierungspartner sind. VP-Obmann Karl Nehammer und SP-Chef Andreas Babler streben eine Einigung zu dritt an, weil man zu zweit nur ein Mandat Überhang im Nationalrat hätte. Den NEOS mit Beate Meinl-Reisinger soll am Mittwoch ein kompletter Budget-Überblick ermöglicht werden. Zudem soll das weitere Vorgehen organisatorisch geklärt werden. Geht es nach Nehammer, könnten bereits Anfang kommender Woche echte Regierungsverhandlungen aufgenommen werden. (APA, red. 13.11.2024)