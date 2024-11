70-Meter-Koloss auf Schienen: ÖBB-Schleifzug in Kärnten unterwegs

Ein ÖBB-Schleifzug lässt in Kärnten die Funken fliegen.

Veröffentlicht am 13. November 2024, 08:32 / ©ÖBB/Knaus

Das Schleifen der Schienen soll laut den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sowohl für Anrainer als auch Reisende Vorteile bringen: Der Lärmpegel entlang der Bahnstrecken wird nämlich durch das Glätten der Schienen reduziert und in den Waggons wird das Reisen dadurch noch ruhiger und angenehmer. Für die ÖBB bringt das Schienenschleifen zudem auch wirtschaftliche Vorteile, denn die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Schienen wird um ein Vielfaches verlängert.

Hightech-Gerät kommt zum Einsatz

Auf der Schienenoberfläche bilden sich durch das Befahren von Zügen nämlich kleine Schlupfwellen oder Verdrückungen des Schienenkopfes. Diese feinen Unebenheiten sind eine Lärmquelle, die zudem Fahrzeuge und Schienenoberbau durch Vibration belasten. Durch die 24 Schleifmotoren, welche sich an Bord des Zuges befinden, erhalten Schienen und Weichen wieder ihr ideales Profil. Es werden zwischen 0,3 und einem Millimeter abgeschliffen. In einer Nacht schafft der Schienenschleifzug etwas mehr als drei Kilometer. Die Streckenabschnitte werden bereits im Vorfeld mit einem speziellen Messzug ausgewählt. Dieses Hightech-Gerät zeigt den Fachexperten genau, wo der Schleifzug zum Einsatz kommen soll.

Die Arbeiten der ÖBB im Überblick: Neumarkt in der Steiermark bis Friesach am 15. November 2024, von 19 bis 22 Uhr

Pörtschach bis Velden am Wörthersee am 16. November 2024, von 1 bis 4 Uhr früh

Liebenfels bis St. Veit an der Glan-West am 16. November 2024, von 22 bis 24 Uhr

ÖBB ersuchen um Verständnis für Lärm

Die Arbeiten finden aufgrund des dichten Bahnverkehres und um den Zugverkehr im Sinne der Reisenden so wenig wie möglich zu beeinflussen jedoch in der Nacht statt. Die ÖBB sind bemüht, Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass Lärmentwicklungen nicht gänzlich vermieden werden können. Für die Sicherheit gegen Böschungsbrände ist der Schienenschleifzug mit einer Löscheinrichtung ausgerüstet.