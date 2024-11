Es geht um die Wurst: Das sind die beliebtesten Würstelstände Wiens

Nach einem Voting hat das Gourmetmagazin Falstaff die beliebtesten Würstelstände Wiens 2024 gekürt. 5 Minuten hat über das Voting berichtet. Auf Platz 1 schaffte es „Zur Bosnarei“ in Währing (18.) – vergangenes Jahr belegte der Würstelstand noch Platz 3. Das „Extra Würstel“ in Leopoldstadt (2.) legt mit Platz 2 einen ausgezeichneten Start als Neueinsteiger ein. Am dritten Platz befindet sich der Aufsteiger „49er Würstelstand“ in Penzing (14.).

Die Top 10 Zur Bosnarei , 1180 Extra Würstel, 1020 Der 49er Würstelstand, 1140 Mat’s Würstelstand, 1020 Alles Wurscht, 1010 Zum scharfen Rene, 1010 Maurer Würstelstand, 1230 Bitzinger Würstelstand Albertina, 1010 Eh scho wuascht – Würstelstand am Zentralfriedhof, 1110 Würstelstand Zum Kleinen Sacher, 1030