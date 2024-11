Schnee in der Steiermark: Hier könnte es über Nacht weiß werden

Wie bereits berichtet, könnte die Nacht vom heutigen Mittwoch auf Donnerstag einigen Regionen in Österreich Schnee bescheren. Auch in der Steiermark sind weiße Flocken möglich, wie ein Meteorologe der GeoSphere Austria am Montag im Gespräch mit 5 Minuten berichtete.

Schnee am ehesten in der Obersteiermark erwartet

„Richtung Mittwoch und Donnerstag zeichnet sich von Norden kommen ein Höhentief ab“, so informierte der Experte der GeoSphere Austria am Montag bezüglich der Schneefall-Wahrscheinlichkeit in steirischen Gebieten. Weiße Flocken sind nämlich, wenn überhaupt, am ehesten in der Obersteiermark möglich. Bezüglich konkreterer Prognosen hielt sich der Meteorologe am Montag jedoch bedeckt. Wir haben deshalb für euch nochmal nachgefragt.

Was ist ein Höhentief? Höhentiefs entstehen dann, wenn kalte Luft aus großer Höhe absinkt. Sie liegen in mehreren Kilometern Höhe und zeichnen sich durch niedrige Temperaturen im Vergleich zu ihrer Umgebung aus.

Leichter Schneeregen, aber kein Wintereinbruch

„Die Prognosen bestätigen sich. Es es wird ein Störungseinfluss wirksam“, berichtet heute ein Experte der GeoSphere im Gespräch mit 5 Minuten. Ab den Nachmittagsstunden gibt es auch in den Bergregionen, wo es die letzten Tage sehr sonnig war, zunehmende Bewölkung. Die Nacht soll in der Obersteiermark leichten Niederschlag und Schneeregen bringen. „Es kommt aber zu keinem Wintereinbruch“, betont der Wetterspezialist.

Minimale Mengen an Schnee erwartet

Die Schneefallgrenze sinkt auf 400 und 600 Meter Höhe, weshalb vor allem die Gebiete in der westlichen Obersteiermark über Nacht ein bisschen angezuckert werden könnten. Erwartet werden jedoch nur minimale Mengen, nicht einmal ein paar Zentimeter sollen bis zum Morgen zusammenkommen.

Sollen auch im Süden der Steiermark weiße Flocken fallen?

„Im Süden und Osten der Steiermark wird es dafür nicht reichen“, so die Auskunft am Montag ausgehend von der damaligen Prognose. Was aber meinen die aktuellen Wetterdaten dazu? Im Süden der Steiermark könnte bei einer Kombination aus Bewölkung und Nebel „die ein oder andere Schneeflocke vom Himmel fallen“, so die Antwort im Gespräch mit 5 Minuten. Falls dies der Fall sein sollte, so würde es „unbemerkt bleiben“, da am Donnerstagmorgen davon nichts mehr zu sehen sein wird.

Nächste Woche Regen, Schnee und Sturm erwartet

Auch Skywarn prognostiziert Schneefall in Teilen Österreichs, die Mengen „fallen aber nur sehr gering aus“, heißt es. Schon im Laufe der Nacht sollen die Niederschläge wieder nachlassen. „Wesentlich turbulenteres“ Wetter ist jedoch in der kommenden Woche zu erwarten: „Eine starke Westströmung wird wohl für einiges an Regen, Schnee und Sturm sorgen“, heißt es von Skywarn. „Für Details ist es aber noch zu früh“, wird ergänzt.

Sonnige Wochenende in der Steiermark erwartet

Am Freitag soll das Höhentief wieder abziehen und am kommenden Wochenende dominiert in der Steiermark dann weitgehend sonniges Wetter. Auch die Nebelfelder, die sich morgens und abends noch sehr hartnäckig halten, sollen sich Samstag und Sonntag lichten und Platz für die Sonne machen.