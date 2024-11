Rotjacken starten heute in zweiten Grunddurchgang

Mit nahezu komplettem Line-up startet der EC-KAC in den zweiten Abschnitt des Grunddurchgangs in der win2day ICE Hockey League.

Mit nahezu komplettem Line-up startet der EC-KAC in den zweiten Abschnitt des Grunddurchgangs in der win2day ICE Hockey League: Am Mittwochabend treten die Rotjacken in ihrem ersten Spiel nach dem International Break auswärts bei Asiago Hockey an. Stürmer Fabian Hochegger betont diesbezüglich: „Die Vorfreude, endlich wieder einmal mit der Mannschaft am Eis stehen zu können, ist riesengroß. Wie weit ich wirklich bin, werden wir morgen sehen, das ist nach so einer langen Pause immer schwer einzuschätzen, aber ich fühle mich bereit für den Einsatz und hoffe auf ein geglücktes Comeback.“

„Asiago kann man nie wirklich einschätzen“

Asiago Hockey verbuchte am letzten Wochenende vor dem International Break nach einer 3:5-Heimniederlage gegen Fehérvár AV19 eine empfindliche 2:10-Pleite beim EC VSV und rutschte im Ranking dadurch auf die elfte Position ab. Unterschätzen will Hochegger die Mannschaft aber nicht: „Asiago ist ein Gegner, den man nie wirklich einschätzen kann: Manchmal fahren sie voll an, dann gibt es wieder Partien fast ohne Antrieb. Man muss gegen sie einfach über 60 Minuten hinweg smart spielen und vor allem auch einfaches Eishockey praktizieren. Machen wir das, werden wir drei Punkte mitnehmen.“

KAC-Personalsituation hat sich entspannt

Beim EC-KAC hat sich die sehr herausfordernde Personalsituation glücklicherweise rechtzeitig vor der Rückkehr in den Liga-Spielbetrieb merklich entspannt: Gegen Asiago Hockey gibt nicht nur der wieder genesene Fabian Hochegger sein ICE-Saisondebüt, Raphael Herburger ist ebenfalls wieder mit dabei. Die Mittelstürmer-Positionen sind gegen die Italiener überhaupt wieder voll besetzt, denn auch Jan Muršak und Nick Pastujov sind an Bord. Auch die Rotjacken-Abwehr ist komplett: Nach seiner im Spiel in Wien erlittenen Verletzung und der daraus resultierenden Pause gegen Innsbruck ist Maximilian Preiml wieder fit. Deutlich schlechter sieht die Situation hingegen für Luka Gomboc aus: Der Slowene erlitt im letzten Spiel vor dem Break gleich in seinem ersten Shift eine schwerwiegende Oberkörperverletzung, die eine noch bevorstehende Operation und dann eine mehrmonatige Rehabilitationsphase nach sich ziehen wird.