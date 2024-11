Elke Kahr bekommt von indonesischen Botschafter Rote Schärpe überreicht

Als diplomatischer Repräsentant ist Damos Dumoli Agusman seit 2022 in der Botschaft tätig, zweimal hat er Graz bereits auf der Durchreise besucht. Diesmal ist es ein dreitägiger Aufenthalt, der am Dienstagabend mit einer Veranstaltung im Minoritensaal seinen Höhepunkt findet. Indonesien ist ein Inselstaat in Südostasien und eine präsidentielle Republik. Er ist mit seinen 277 Millionen Einwohner der viertbevölkerungsreichste Staat der Erde sowie der weltgrößte Inselstaat. 87 Prozent der Bevölkerung sind Muslime. Indonesien ist Mitglied der Vereinten Nationen, im Internationalen Währungsfonds und in der Welthandelsorganisation.

Botschafter wurde von Stefan Düss begleitet

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Indonesien haben eine lange Tradition: Sie bestehen bereits seit 70 Jahren. Aktuell haben 67 Indonesier ihren Hauptwohnsitz in Graz, sieben einen Nebenwohnsitz. An den Grazer Universitäten studieren 15 indonesische Staatsbürger. Bürgermeisterin Elke Kahr freute sich sehr, den Botschafter persönlich kennenzulernen. Begleitet wurde dieser von Stefan Düss, dem Geschäftsführer von eee Austria international projects GmbH, einem mittelständischen Unternehmen, das rege Kontakte zu Indonesien pflegt und vor Ort beim Aufbau von Berufsbildungszentren unterstützt. Düss bemüht sich, seine Expertise in der Rolle des künftigen Honorarkonsuls für Indonesien einzubringen. Das freute die Bürgermeisterin zu hören, denn: „Ich kenne unsere Nachbarländer sehr gut und viele andere europäische Länder, doch gerade im Fall von Indonesien ist es wichtig, dass wir Vermittler haben, die wissen, welche Kooperationen möglich und sinnvoll sind.“

Rote Schärpe als Symbol für Freundschaft und Respekt

Auch der Botschafter zeigte sich hocherfreut, das sich die Bürgermeisterin trotz gut gefülltem Terminkalender Zeit nahm. Er interessierte sich neben der Wohnungssituation und Mobilität in Graz auch für das Bevölkerungswachstum. Als Gastgeschenk überreichte Botschafter Damos Dumoli Agusman der Bürgermeisterin eine rote Schärpe, die als Symbol für Freundschaft und Respekt gilt. Besuche in der Wirtschaftskammer und auf der Universität stehen weiters auf dem Programm des Botschafters.