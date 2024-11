Marlene und Alexander wurden zu Helden: Retteten Steirer das Leben

Veröffentlicht am 13. November 2024, 10:38 / ©Montage: BFV Deutschlandsberg & Energie Steiermark

Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Südsteirischen Grenz Straße (B69). Ein stark alkoholisierter Steirer (47) kam in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Arbeitskollegen retteten Steirer aus Auto

„Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung und dessen Arbeitskollegin kamen unmittelbar danach zur Unfallstelle. Der Unfallwagen entwickelte bereits starken Rauch und am Unterboden des Fahrzeuges waren Funkensprünge wahrnehmbar. Der 25-Jährige zog den zu dieser Zeit bewusstlosen 47-Jährigen aus dem Fahrzeug, das kurze Zeit später in Vollbrand geriet“, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Näheres dazu hier: Alko-Lenker baut Unfall: Steirer rettet ihn noch rechtzeitig aus Wagen.

Marlene und Alexander bewiesen Mut und Zivilcourage

Bei den Lebensrettern handelt es sich um Marlene Sapotnik und Alexander Goriupp, zwei Mitarbeiter der Energie Steiermark. „Auf dem Rückweg vom Windpark Soboth nach Graz bemerkten sie auf der B69 ein verunglücktes Auto. Mutig zogen sie den bewusstlosen Fahrer aus dem Fahrzeug, kurz bevor es in Flammen aufging. Dank dem beherzten Eingreifen unserer Kolleg:innen und der Einsatzkräfte konnte ein Menschenleben gerettet werden“, so betont die Energie Steiermark den heldenhaften Einsatz und die Zivilcourage der beiden Lebensretter.