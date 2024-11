Volleyball-Comeback: Elite kommt 2025 zurück an den Wörthersee

Wakeboarden und Wasserski am Wörthersee, Volleyball-Matches in Pörtschach und Speedklettern in Velden: Wie am heutigen 13. November 2024 bekannt wurde, holt Veranstalter Hannes Jagerhofer seine Multisport Series nach Kärnten. Damit kehren nach sieben Jahren auch Europas beste Beachvolleyball-Teams zurück an den Wörthersee. „Diesmal bildet jedoch nicht das Seeufer, sondern die auf 4.600 Plätze erweiterte Werzers Arena den Schauplatz dieses spektakulären Events“, heißt es auf der Webseite des Veranstalters. Vom 22. bis 27. Juli 2025 findet dort das große Finale des Nations Cup statt.

Top-Athleten aus aller Welt

Zu Gast sind 2025 aber auch die Besten der Besten des Wasserskisports in Pörtschach. Direkt entlang der Blumeninsel treten die Athleten im Rahmen der Multisport Series gegeneinander an – und zwar in gleich drei Weltcup-Formaten! Zudem verwandelt sich der Kurpark in Velden in ein Eldorado für die Elite des Speedkletterns. Weitere Sportarten, wie BMX, Skateboarden oder Breakdance, sollen dann in den kommenden Jahren folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 10:59 Uhr aktualisiert