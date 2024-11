Christbäume läuten Spittaler Advent ein

Festliche Stimmung in Spittal an der Drau!

Veröffentlicht am 13. November 2024, 11:23 / ©Stadtgemeinde Spittal an der Drau

„Auch am Neuen Platz wird noch am heutigen Mittwoch ein Christbaum aufgestellt, zur Verfügung gestellt von Familie Seebacher aus Spittal“, heißt es seitens der Stadtgemeinde Spittal an der Drau. Zudem wird schon bald die Weihnachtsbeleuchtung angebracht, sodass spätestens zur Eröffnung des Weihnachtsdorfes am 28. November um 17 Uhr die gesamte Stadt in festlichem Glanz erstrahlen wird.

130 Christbäume aufgestellt

Auch der Tourismusverband und zahlreiche Unternehmen tragen mit Unterstützung von Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) dazu bei, die Innenstadt zum Strahlen zu bringen. Insgesamt wurden 130 Christbäume aufgestellt und festlich geschmückt. Wer das nächste Jahr ebenfalls einen Baum für die Standorte Schloss Porcia, Neuer Platz oder Bahnhofstraße spenden möchte, kann sich übrigens direkt bei der Stadtgärtnerei Spittal unter 0676/83 138 376 melden.