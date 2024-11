Manner Shop am Grazer Hauptplatz ist bald Geschichte

Der Manner Shop am Grazer Hauptplatz schließt seine Pforten.

Veröffentlicht am 13. November 2024, 11:30 / ©5 Minuten

Manner-Schnitten, Mozartkugeln und Co. lachen Passanten aktuell noch aus der Auslage der Räumlichkeiten am Hauptplatz 3 entgegen. Gerade für Touristen wird der Shop mit den süßen Versuchungen in der Grazer Innenstadt gerne und gut besucht. Damit ist nun aber bald Schluss.

Manner Shop schließt im Frühjahr

Der Mietvertrag läuft aus und der Südwarenhändler zieht sich zurück. Der Shop schließt im Frühjahr seine Pforten, informiert eine Mitarbeiterin des Stores gegenüber 5 Minuten. Bezüglich eines konkreten Datums hält sie sich bedeckt, ungefähr aber im März/April soll es so weit sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 11:32 Uhr aktualisiert