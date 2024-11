Schnee in Österreich: Was uns jetzt erwartet

Ein Höhentief zieht im Laufe des heutigen Mittwochs, den 13. November 2024, über Österreich. Schnee und Regen hat dieses dabei mit im Gepäck. In einer Prognose von Skywarn Austria hieß es: „Regen und Schnee treten dabei hauptsächlich westlich der Linie Horn-Amstetten-Knittelfeld-Klagenfurt auf, ansonsten bleibt es meist trocken. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen ganz tiefen Lagen und 700 Metern. Die Schneemengen fallen aber nur sehr gering aus. Am ehesten reicht es in höheren Lagen zwischen Vorarlberg und Salzburg für eine dünne Schneeschicht.“

Was ist ein Höhentief? Höhentiefs entstehen dann, wenn kalte Luft aus großer Höhe absinkt. Sie liegen in mehreren Kilometern Höhe und zeichnen sich durch niedrige Temperaturen im Vergleich zu ihrer Umgebung aus.

UWZ-Karte zeigt mögliche Schneemengen

Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) veröffentlichte auf Facebook angesichts der Schneeprognosen, eine Karte zur Definition der Schneemengen. Auf den Bergen im Westen des Landes sollen rund 5 Zentimeter Schnee zusammenkommen, Flocken seien auch in Innsbruck und Salzburg möglich. Für den heutigen Mittwoch heißt es von der UWZ: „Am Nachmittag zieht es aber auch in den zuvor sonnigen Regionen zu und von Norden her kommt zum Abend hin leichter Niederschlag auf. Die Schneefallgrenze sinkt ab und liegt um 500 m, südlich des Hauptkamms bleibt es trocken.“ Am Donnerstag, 14. November, sollen rund „ums Salzburger Land anfangs auch noch ein paar Tropfen bzw. oberhalb von 400 bis 600 m Flocken“ fallen. Abends seien dann im Norden und im Osten mit einigen Tropfen und Flocken über 700 bis 900 Metern zu rechnen.

Schnee oder nicht? Was uns jetzt erwartet

5 Minuten hat nun bei der GeoSphere Austria nachgefragt, was es mit der Schneeprognose auf sich hat. So viel vorweg: Schnee ist in manchen Lagen möglich, allerdings nicht viel. Die gute Nachricht: Dem Nebel wird kurzzeitig ein Ende gesetzt. „Das Tiefdruckgebiet nimmt Wolken nach Österreich mit, der Nebel löst sich dadurch auf. In den Abendstunden und in der Nacht auf Donnerstag könnte es in Tirol, Salzburg, Oberösterreich und der westlichen Steiermark zu regnen beginnen. Die Schneefallgrenzen sinken auf etwa 600 Meter ab“, fasst der GeoSphere-Meteorologe Thomas Turecek im Gespräch mit 5 Minuten zusammen. Und weiter: „Wir haben zwei Probleme. Einerseits sind nur geringe Schneemengen zu erwarten, andererseits sind die Böden und Fahrbahnen noch zu warm.“ Der Schnee bleibt demnach nicht liegen. „Im Mittel- und Hochgebirge über 1.000 Meter, im Tiroler Unterland, Salzburg und oberösterreichischen Seengebiet könnte es angezuckert werden.“

Schneeprognose für Kärnten eher mau

Anders sieht es auf der Alpensüdseite aus. „Von unserer Seite aus gibt es für Kärnten keine offizielle Schneewarnung“, betont ein Kärntner Sprecher von Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Generell komme es dort nur vereinzelt überhaupt zu Niederschlägen. Diese beschränken sich meist auf den Westen Kärntens. „Am ehesten betroffen ist das südliche Oberkärnten“, erklärt der Meteorologe weiter. Hier liegt die Schneefallgrenze zwischen 500 und 900 Metern Seehöhe. Zwischen Villach und dem Lavanttal bleibt es hingegen eher trocken. „Auch im Klagenfurter Becken ist Schneefall eher unwahrscheinlich.“ Mehr dazu in: Schnee in Kärnten? Wo heute die ersten Flocken fallen könnten.

Steiermark: „Die Prognosen bestätigen sich“

Und in der Steiermark? „Die Prognosen bestätigen sich. Es wird ein Störungseinfluss wirksam“, berichtet heute ein steirischer Experte der GeoSphere im Gespräch mit 5 Minuten. Ab den Nachmittagsstunden gibt es auch in den Bergregionen, wo es die letzten Tage sehr sonnig war, zunehmende Bewölkung. Die Nacht soll in der Obersteiermark leichten Niederschlag und Schneeregen bringen. „Es kommt aber zu keinem Wintereinbruch“, betont der Wetterspezialist. Die Schneefallgrenze sinkt auf 400 und 600 Meter Höhe, weshalb vor allem die Gebiete in der westlichen Obersteiermark über Nacht ein bisschen angezuckert werden könnten. Mehr dazu in: Schnee in der Steiermark: Hier könnte es über Nacht weiß werden.

Das Wetter der kommenden Tage

So weit, so gut. Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Im Süden und Südosten startet der Donnerstag oft nebelig, doch die Sonne kommt stellenweise durch. Im Norden und Osten gibt es zunächst Wolken, später lockert es auf, bevor erneut Wolken aufziehen. Im Westen und Nordwesten, unter anderem in Salzburg und Oberösterreich, des Landes könnten in der Früh noch einige Flocken fallen beziehungsweise regnen. Nebel und Wolken begleiten die Österreicher schließlich auch am Freitag, erst am Nachmittag kommt es zu Auflockerungen. Am Wochenende wird sich die Sonne dann etwas mehr zeigen. „Am Wochenende wird kein größerer Niederschlag erwartet, eher gibt es wieder Nebel und Hochnebel mit einem Nordföhn im Süden. Es wird ein Hochdruckwetter, also nichts Winterliches“, so Turecek abschließend gegenüber 5 Minuten.