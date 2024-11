Mega! Trampolin-Park JUMP DOME eröffnet bald in Salzburg

Am 8. Feber 2025 eröffnet der JUMP DOME Salzburg.

Veröffentlicht am 13. November 2024, 12:35 / ©JUMP DOME

Nach Klagenfurt und Linz eröffnet JUMP DOME in Salzburg nun den dritten Trampolinpark in Österreich und setzt damit neue Maßstäbe in Sachen Freizeitspaß. Neben Freestyle-Trampolinen und einem Ninja Warrior Parcours erwartet die Besucher eine Neuheit: die Balance Area sowie der Interactive JUMP. Weitere Attraktionen wie der Jumping Tower mit Airbag, Wallrunning Trampoline, Slam Dunk Trampoline und die Battle- und Freejump Area garantieren Hüpf-Spaß – egal bei welchem Wetter.

©JUMP DOME Der Bau des JUMP DOME Salzburg geht voran. ©JUMP DOME Im Dezember ziehen erste Trampoline ein.

Eröffnung in den Herbstferien

Gerade wird das Gebäude fertiggestellt, vergangenen Freitag wurden die großen Leuchtbuchstaben montiert, Mitte Dezember ziehen die ersten Trampoline ein. In der Wilhelm-Spazier-Straße 1A beim Hangar-7 entsteht ein Ort, an dem Action, Spaß und Bewegung im Vordergrund stehen. Am Samstag, dem 8. Feber 2025, öffnet das JUMP DOME Salzburg seine Tore.

©JUMP DOME So wird der Floorplan des Trampolinparks aussehen.

Ticket-Reservierungen ab jetzt möglich

Familien, Gruppen und Geburtstagsfeiern sind im JUMP DOME willkommen. Während Kinder und Jugendliche die verschiedenen Attraktionen erkunden, können Eltern in der Gastronomie warten. „Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich die ganze Familie wohlfühlt und gemeinsam aktiv sein kann“, erklärt Manuel Fritz, Geschäftsführer des JUMP DOME. Aufgrund der hohen Nachfrage wird empfohlen, sich frühzeitig Tickets zu sichern – die Online-Reservierung ist ab sofort auf der Buchungsplattform des JUMP DOME Salzburg möglich.

©JUMP DOME Die Erfolgsgeschichte des Kärntner Manuel Fritz geht weiter.

©JUMP DOME Spaß und Bewegung stehen im Vordergrund. ©JUMP DOME Auch Geburtstagsfeiern können im JUMP DOME Salzburg veranstaltet werden.

Angebote für Schulen und Vereine

Soziale Verantwortung wird bei JUMP DOME großgeschrieben: Mit speziellen Angeboten für Schulen und Vereine fördert der Trampolinpark die Bewegungsfreude und den Teamgeist junger Menschen. „Wir bieten stark vergünstigte Tarife, um allen den Zugang zu Bewegung und sportlicher Betätigung zu ermöglichen“, so Fritz. Dies soll die Koordination und das Gleichgewicht der Teilnehmer spielerisch verbessern.

Moderne Technik trifft Nachhaltigkeit

JUMP DOME Salzburg setzt außerdem auf Nachhaltigkeit. Der Neubau wird mit einer vollflächigen Photovoltaikanlage und einer begrünten Dachfläche ausgestattet, die die Umweltbelastung reduzieren soll. „Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Im Mittelpunkt steht für uns, unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten“, betont Fritz. Seitens des JUMP DOMEs bedankt man sich bei der Stadt und dem Land Salzburg. „Dank der Hilfe der lokalen Behörden können wir diesen neuen Freizeit-Hotspot realisieren“, sagt Fritz. „Damit schaffen Stadt und Land Salzburg eine wertvolle Freizeitmöglichkeit für die gesamte Bevölkerung.“