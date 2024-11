Schaurig-schönes Spektakel: 40 Perchtengruppen erobern Pischeldorf

40 Gastgruppen aus ganz Österreich und dem Ausland sind in Pischeldorf wieder mit dabei.

Am 17. November

Veröffentlicht am 13. November 2024, 12:39 / ©Dead Devils Klagenfurt

Um das Kärntner Brauchtum hochzuhalten, veranstalten die beiden Perchtengruppen „Dead Devils Klagenfurt“ und „Alpenland Teifl“ heuer bereits zum dritten Mal einen Krampuslauf in der Ortschaft Pischeldorf in der Gemeinde Magdalensberg. „Es wird ein schaurig-interessanter Nachmittag für Jung und Alt“, freuen sich die beiden Obmänner Renee Zalto und Patrick Messner. 40 Gastgruppen aus ganz Österreich und dem Ausland sind wieder mit dabei und werden der Ortschaft das Fürchten lehren. Gestartet wird aber wie immer mit dem heiligen Nikolaus, „der für die bravsten unter euch auch ein Geschenk dabei hat“, so die Veranstalter abschließend.