Tödlicher Crash mit LKW: Österreicher (57) starb noch an Unfallstelle

Ein 57-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr dabei mit seinem Auto auf der B 137 in Richtung Grieskirchen. In der Ortschaft Moosham geriet er aus noch ungeklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen und stieß ungebremst gegen einen entgegenkommenden Lkw. Dieser wurde von einem 53-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen gelenkt. Der 57-Jährige wurde aus seinem Wagen geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Lenker kam in einer Böschung zum Stillstand und blieb unverletzt.