Rettungseinsatz bei Ruine: Person stürzte in Burggraben – verletzt

Die Freiwillige Feuerwehr Wartberg wurde in der Mittwochnacht zur Menschenrettung alarmiert.

Veröffentlicht am 13. November 2024, 13:16 / ©BFVMZ/FF Wartberg

Eine Person ist aus unbekannter Ursache in den Burggraben gestürzt und verletzte sich dabei. Bei der Ankunft war das Rote Kreuz und Polizei vor Ort und der Verletzte wurde bereits von den Sanitätern versorgt.

©BFVMZ/FF Wartberg | Die Feuerwehr… ©BFVMZ/FF Wartberg | …wurde in der Mittwochnacht… ©BFVMZ/FF Wartberg | …zur Menschenrettung alarmiert.

Verletzte Person ins Krankenhaus gebracht

Von der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und die Rettung aus dem Burggraben vorbereitet. Der in der Zwischenzeit an der Einsatzstelle eingetroffene Notarzt übernahm die weitere Versorgung und sobald der Verletzte für die Rettung stabil war, wurde damit begonnen. Mittels Korbtrage und Sicherung wurde die verletzte Person nach oben geholt und in den Rettungswagen zum Transport ins Krankenhaus gebracht.