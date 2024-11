Arbeitsunfall in Nötsch: Kunststoffschlauch trifft Arbeiter im Gesicht

Die Rettung rückte am Mittwoch in die Gemeinde Nötsch im Gailtal aus.

Veröffentlicht am 13. November 2024, 13:21 / ©5 Minuten

Der Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war in der Gemeinde Nötsch mit dem Durchtrennen einer Leerverrohrung beschäftigt. „Aufgrund der hohen Eigenspannung des Kunststoffschlauches wurde er beim Durchtrennen zurückgeschleudert und traf den Mann im Gesicht“, heißt es seitens der Polizei. Er wurde mit Verletzungen in das LKH Villach eingeliefert.