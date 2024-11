37 Mitarbeiter betroffen: Familienunternehmen schlitterte in Insolvenz

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der Firma Wilhelm Stift Gesellschaft m.b.H. & Co KG mit Sitz in Tulln, beim Landesgericht St. Pölten ein Konkursverfahren eröffnet wurde. „Bei der Firma Wilhelm Stift Gesellschaft m.b.H. & Co KG handelt es sich um ein Familienunternehmen, welches sich mit Einzelhandel mit Bekleidung beschäftigt. Die Erstprotokollierung erfolgte am 19.06.2003. Derzeit werden bei der Antragstellerin 37 Dienstnehmer beschäftigt, die laufenden Entgelte sind zur Gänze bezahlt“, heißt es vom AKV. Das Familienunternehmen betreibt drei Stores und zwei Palmers-Filialen als Franchisenehmer.

Diese Standorte werden betrieben Comma Store – Stadtplatz 7, 3400 Klosterneuburg

Outlet by Stift – Pfanngasse 1, 3440 Tulln an der Donau

Palmers – Hauptplatz 29, 2130 Mistelbach

Palmers – Stadtplatz 6, 3400 Klosterneuburg

Studio – Wiener Straße 2, 3440 Tulln an der Donau

Schulden in Millionen-Höhe

Laut AKV liegen die Verbindlichkeiten bei rund 3,8 Millionen Euro, 135 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. „Hinzu kommen noch gewährte Darlehen des Kommanditisten KR Willi Stift von ca. 6,8 Millionen Euro. Die Aktiva belaufen sich laut eigenen Angaben auf rund eine Million, wobei es sich hierbei um den Einkaufswert des Warenlagers handelt“, heißt es weiter. Als Gründe für die Insolvenz werden „pandemiebedingte Gewinneinbrüche, Preisdruck und Online-Konkurrenz aus dem Ausland sowie Fachpersonalmangel“ genannt. Wie es nun mit dem Unternehmen weitergeht, bleibt abzuwarten.