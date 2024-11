Brief ans Christkind: Krebskranke Lina startet rührende Weihnachtsaktion

Lina ist ein 10-jähriges Mädchen aus Kärnten. Seit September 2017 leidet sie an Knochenkrebs (Ewing Sarkom). Eine sehr seltene und bösartige Krebsart, den leider auch viele Kinder nicht überleben. Doch die kleine Kämpferin lässt sich nicht unterkriegen. Tag für Tag zaubert sie ihrer Familie und allen, die sie lieben, ein Lächeln ins Gesicht. Mitte November brennt vielen Kindern jedoch eine Frage ganz besonders unter den Nägeln: „Was schreibe ich heuer auf meinen Wunschzettel an das Christkind?“

Herzenswünsche erfüllen auf der Kinderonkologie Graz

Lina hat dafür eine ganz besondere Idee. „Wir machen einfach diesmal was Schönes für die Kinder UND die Geschwisterkinder der Kinderonkologie Graz – nämlich eine Amazon-Wunschliste!“ Von der Idee war auch ihre Familie gerührt und startete eine süße Weihnachtsaktion. Um dem Christkind unter die Arme zu greifen, wurden bereits Eltern aus der Kärntner Kinder-Krebshilfe Gruppe auf Facebook kontaktiert. „Ein paar Wünsche haben wir von Kindern bereits zugeschickt bekommen. Wir machen die Wunschliste bis 20. Dezember 2024, damit hoffentlich jedes Kind ein Geschenk bekommt“, gibt die Familie im Gespräch mit 5 Minuten bekannt. Onko-Eltern aus Graz, die noch keine Nachricht bekommen haben – können Lina und ihrer Familie gerne schreiben.

Wenn Kinderaugen strahlen

Preislimit wurde keines genannt – nur mitgeteilt, dass wirklich die wahren Weihnachtswünsche der Kinder zugeschickt werden sollen. Die finanzielle Lage ist für viele Familien, besonders in der Weihnachtszeit, nicht einfach. Eltern mit krebskranken Kindern trifft es oft doppelt so hart. Einige können sich Geschenke oft nicht einfach so leisten und sind dankbar für jede Unterstützung. Ein Brief ans Christkind wurde bereits erstellt. Laufend werden neue Geschenke auf die Amazon Wunschliste hinzugefügt, um somit Kinderaugen in der Onkologie in Graz zum Strahlen zu bringen.

So kannst du das Christkind unterstützen

Klickt man auf der Wunschliste auf einen Wunsch, sieht man, wie alt das Kind ist und wie es heißt. Auch persönliche Nachrichten können dazugeschrieben werden, wenn ein Geschenk für das jeweilige Kind gekauft wird. Die Geschenke werden zur Familie von Lina nach Hause gesendet und dort von den Eltern liebevoll beschriftet. „Die ganzen Geschenke gebe ich dann in der Kinderonkologie in Graz ab“, erklärt die Mutter von Lina. „Ich gestalte das ganze anonym, mit Vorname und Alter des Kindes, weil sich sonst viele nicht trauen würden mitzumachen. Vielleicht schreibt ja das ein oder andere Kind einen Dankesbrief, zeichnet ein Bild oder schickt ein Foto an ihren Weihnachtsmann/ihr Christkind“, ergänzt die Mutter abschließend.