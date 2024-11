Montanuniversität: Neuer Professor am Lehrstuhl für Gießereikunde

Der gebürtige Südoststeirer begann seine akademische Laufbahn an der Montanuniversität Leoben, wo er von 2000 bis 2005 Metallurgie und Gießereiwesen studierte. „Naturwissenschaften sind bereits seit Kindheitstagen meine große Leidenschaft“, betont Hofer-Hauser. Im Jahr 2012 folgte seine Dissertation über „Messung und Simulation von Verzug- und Eigenspannungen im Druckguss“. Im Anschluss an sein Studium war der Montanist am Österreichischen Gießerei-Institut (OGI) tätig, wo er zunächst die Leitung der Versuchsgießerei übernahm und 2023 zum stellvertretenden Geschäftsführer ernannt wurde. Seine langjährige Erfahrung in Forschung und Industrie bringt der Wissenschaftler nun in seiner neuen Funktion als Professor am Lehrstuhl für Gießereikunde ein und plant, seine Forschungsthemen um Künstliche Intelligenz und Sensorik zu erweitern.