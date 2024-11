„Erzherzog Johann & die Steiermark“: Sieger stehen fest

Auf Initiative des für das Kulturressort zuständigen Landeshauptmannes Christopher Drexler sowie des Bildungslandesrates Werner Amon wurden die steirischen Schülerinnen und Schüler – in Kooperation mit der Bildungsdirektion Steiermark, der Volkskultur Steiermark GmbH und dem Universalmuseum Joanneum – zum Wettbewerb „Erzherzog Johann & die Steiermark″ eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler wurden aufgerufen, sich auf kreative und innovative Weise mit Erzherzog Johann als einer der prägendsten steirischen Persönlichkeiten auseinanderzusetzen und ihre Idee medial umzusetzen: auf Postkarten oder Postern, in Comics, Podcasts oder Videos.

Das sind die Gewinner

Nun stehen die Gewinner fest: Aus insgesamt 71 Einreichungen und 58 Schulen hat eine Fachjury die 3a Klasse der Volksschule Bad Aussee und die 2c Klasse der Mittelschule Bärnbach zu den Siegern gekürt. Bildungslandesrat Werner Amon überreichte den beiden Gewinnerklassen die Preise nun persönlich. „Ich freue mich, dass sich so viele steirische Schulen an diesem Wettbewerb beteiligt haben. Es zeigt, dass die Errungenschaften von Erzherzog Johann für die Steiermark auch heute noch allgegenwärtig sind – es ist wichtig, dass die Geschichte unserer Heimat sowie unsere Werte und Traditionen über Generationen hinweg in Erinnerung bleiben. Ich danke allen Schülerinnen und Schülern sowie Pädagoginnen und Pädagogen, die Projekte eingereicht haben und gratuliere den Gewinnern sehr herzlich″, so Werner Amon, Bildungslandesrat und Präsident der Bildungsdirektion für Steiermark.

©Land Steiermark/Binder | LR Amon empfing die Schülerinnen und Schüler aus Bad Aussee in seinem Büro. ©MS Bärnbach | Bildungslandesrat Werner Amon mit den Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Bärnbach.

Der 2. Platz in der Kategorie Volksschule geht an die VS Pöllau Grazerstraße, der 3. Platz an die 3. Klasse der VS Marhof. In der Kategorie Sekundarstufe I geht der 2. Platz an die MS Stainz und der 3. Platz an die 4c des BRG Kepler. Die Sieger dürfen sich über einen Ausflug zur Erzherzog Johann Ausstellung in Stainz und einer Fahrt mit dem Stainzer Flascherlzug sowie einen Projektgutschein für Kulturprojekte der Schule im Wert von 1.000 Euro freuen. Die Zweitplatzierten erhalten einen Projektgutschein für Kulturprojekte der Schule im Wert von 500 Euro sowie eine Bücherkiste für die Schulbibliothek und die Drittplatzierten bekommen ebenso einen Projektgutschein für Kulturprojekte der Schule im Wert von 300 Euro sowie Bücher für die Schulbibliothek.

Siegerprojekte im Überblick Über das Siegerprojekt der VS Bad Aussee

Die VS Bad Aussee widmete sich dem Thema im Rahmen einer umfangreichen Projektarbeit. Im Zeitraum von drei Wochen haben die Kinder der 3a Klasse gebastelt, gezeichnet, vorgetragen und Lehrausgänge sowie Museumsbesuche absolviert. Sowohl im Deutschunterricht, als auch in Technik und Design, Musik und Künstlerisches Gestalten wurde am Projekt gearbeitet. Zusätzlich fanden Lehrausgänge und Museumsbesuche rund um Erzherzog Johann und seiner Gemahlin Anna Plochl statt. Über das Siegerprojekt der MS Bärnbach

Die Schülerinnen und Schüler der 2c Klasse der MS Bärnbach haben das Leben und Wirken von Erzherzog Johann inhaltlich aufbereitet und dazu einen dreiminütigen Podcast aufgenommen. Das Wirken von Erzherzog Johann wurde klar strukturiert beschrieben und seine Bedeutung als großer Förderer der Steiermark herausgearbeitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 15:05 Uhr aktualisiert