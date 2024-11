Jahrelang gedealt: Drogen-Schmuggler bei geschnappt

Wie die Polizei heute bekannt gab, wurde bereits am 10. September 2024 ein 45-jähriger tschechischer Staatsbürger auf einem Güterweg in Richtung Wulzeshofen, Bezirk Mistelbach, unmittelbar nach dem Grenzübertritt über die Grüne Grenze nach Österreich, einer polizeilichen Kontrolle unterzogen.

Polizisten fanden bei Kontrollen Drogen und Bargeld

Bedienstete der Polizeiinspektion Laa an der Thaya nahmen bei der Kontrolle sofort Cannabisgeruch wahr, worauf im Rucksack des 45-Jährigen ca. 954,3 Gramm Cannabiskraut vorgefunden und sichergestellt wurden. Des Weiteren hatte er 350 Euro Bargeld in kleiner Stückelung und eine verbotene Waffe in Form einer Stahlrute bei sich. Die Drogen, das Bargeld und die Waffe wurden sichergestellt und der 45-Jährige festgenommen. Die weitere Amtshandlung wurde von der Suchtmittelgruppe Mistelbach übernommen.

28 Abnehmer ausgeforscht

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt Korneuburg an. Durch die weiteren Erhebungen wurden insgesamt 28 Abnehmer bzw. weitere Verdächtige nach dem Suchtmittelgesetz ausgeforscht und der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Dealer schmuggelte jahrelang Drogen

Der 45-Jährige ist verdächtig, seit mindestens Jänner 2022 bis zum 10. September 2024 Cannabiskraut über die Grenze von Tschechien nach Österreich eingeführt und im Gemeindegebiet von Laa an der Thaya an öffentlichen Plätzen gewerbsmäßig mit Gewinn verkauft zu haben. Den Erhebungen zufolge hat der Beschuldigte bis zu 3309 Gramm Cannabiskraut zu einem Gesamtbetrag von 18.712 Euro an Abnehmer weiterverkauft. Er ist außerdem verdächtig, in Tschechien an österreichische Abnehmer Cannabiskraut verkauft und einem Minderjährigen im Stadtgebiet von Laa an der Thaya Cannabiskraut angeboten zu haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 15:37 Uhr aktualisiert