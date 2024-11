Brand in Straßburg: Hackschnitzelhaufen fing plötzlich Feuer

Der brand in Straßburg konnte rasch gelöscht werden.

Veröffentlicht am 13. November 2024, 16:14 / ©5 Minuten

Am heutigen Mittwoch, 13. November 2024 gegen 11.45 Uhr, schrillten in der Gemeinde Straßburg, Bezirk St. Veit/Glan, die Alarmglocken. Direkt in Straßburg brach ein Feuer aus. Die Florianis eilten zur Hilfe.

Florianis eilten zur Hilfe

Ein in einer Schottergrube gelagerter Hackschnitzelhaufen fing durch Selbstentzündung an zu brennen. „Um den Brand effektiv bekämpfen zu können, musste der Hackschnitzelhaufen mit einem Frontlader abgetragen werden“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Brand konnte von der alarmierten freiwilligen Feuerwehr Straßburg gelöscht werden. Wie hoch der Schaden nach dem Brand allerdings ist, ist bislang noch nicht bekannt.