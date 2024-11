Europäische Handball-Finals finden 2025 wieder in Graz statt

Das Event wird den Raiffeisen Sportpark Graz am 3. und 4. Mai 2025 in ein Festival des internationalen Spitzenhandballs verwandeln. Graz wird 2025 zum dritten Mal in Folge die EHF Finals Women ausrichten. Das Event rückt Österreich am Samstag, den 3. und Sonntag, den 4. Mai, erneut in den Fokus des internationalen Frauenhandballs – fünf Monate nachdem das Land gemeinsam mit Ungarn und der Schweiz die Women’s EHF EURO 2024 ausgerichtet hat. Das Event wird von der EHF Marketing in Zusammenarbeit mit der SPORTUNION Steiermark und dem Raiffeisen Sportpark Graz organisiert. Die Veranstalter erwarten eine mit 3.000 Zuschauern ausgelastete Arena.

Europäische Top-Teams zu Gast in Graz

Das Finalturnier der EHF European League Women 2024/25 bringt vier europäische Top-Teams nach Graz, die intensiv auf den Titel des prestigeträchtigen Wettbewerbs hinarbeiten. Das Motto „ALL IN – Greatness is earned“ beschreibt den Charakter des Wettbewerbs und die hohen Ambitionen der teilnehmenden Mannschaften treffend. Tickets für die EHF Finals Women 2025 sind ab sofort erhältlich. Sie gelten für beide Spieltage – die Halbfinale am Samstag sowie das Spiel um Platz Drei und das Finale am Sonntag – und sind in zwei Kategorien erhältlich. Die Preise beginnen bei 65 Euro.

„Einzigartige Chance“

Michael Wiederer, EHF-Präsident, sagt: „Graz als festen Austragungsort der EHF Finals zu etablieren, ist eine großartige Chance für die kontinuierliche Weiterentwicklung der EHF European League und der EHF Finals. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben die Grundlage geschaffen, um 2025 ein noch besseres Event zu bieten. Zum zweiten Mal werden alle vier finalen Events – die EHF Finals in Graz und Hamburg sowie die EHF FINAL4 in Budapest und Köln – auf neutralem Boden ausgetragen. Das ist ein klares Zeichen für den langen Weg, den unsere Klubwettbewerbe zurückgelegt haben, und die Chancen, die diese Veranstaltungen für alle beteiligten Interessengruppen bieten.“

Graz zum dritten Mal in Folge Austragungsort

Elke Kahr, Bürgermeisterin von Graz, fügt hinzu: „Ich bin stolz, dass Graz zum dritten Mal Austragungsort der EHF Finals sein wird, denn es zeigt, dass unsere Stadt sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport sehr gut aufgestellt ist. Teamsportarten haben mich immer fasziniert. Zusammen für Erfolge zu arbeiten, aber auch gemeinsam unerfreuliche Momente wegstecken zu müssen, ist eine prägende Erfahrung, im Sport ebenso wie in allen Bereichen des Lebens. Teamwork ist auch bei all jenen nötig, die im Hintergrund dafür arbeiten, dass eine so große Veranstaltung gut gelingen und für alle ein unvergessliches Erlebnis werden kann. Daher danke ich den Veranstaltern für ihr Engagement und wünsche den Sportlerinnen gute und erfolgreiche Finalspiele.“

Große Vorfreude

Sportstadtrat Kurt Hohensinner freut sich auf die Großveranstaltung: „Graz braucht mehr Bewegung – Um noch mehr Menschen für den Sport zu begeistern, braucht es einige Zutaten. Eine wesentliche sind Großveranstaltungen wie diese, die neue Interessierte ansprechen und helfen für diesen Sport und Bewegung allgemein zu begeistern. Ich freue mich, dass die Grazerinnen und Grazer im Mai 2025 wieder Handball auf Weltklasse-Niveau im Raiffeisen Sportpark Hüttenbrennergasse erleben werden. Danke an alle, die mithelfen, dieses Handballfest bereits zum dritten Mal in Graz zu veranstalten.“

EHF Finals Women 2025

Der Weg zu den EHF Finals Women 2025 begann mit der ersten Qualifikationsrunde im Oktober, die zweite Runde wird im November abgeschlossen. Dies bestimmt die 16 Teilnehmer der Gruppenphase im Januar und Februar. Die zwei besten Teams jeder Gruppe erreichen die Viertelfinalspiele im März, deren vier Sieger das begehrte Ticket nach Graz lösen. Alle Fans, die im Mai 2025 nicht vor Ort dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Spiele weltweit zu verfolgen. Basierend auf den hervorragenden Zuschauerzahlen im Jahr 2024 werden für das Finalwochenende 2025 über 10 Millionen TV-Zuschauer und eine Reichweite von über 1 Million Fans in den sozialen Medien erwartet. Insgesamt 28 Sender werden das Geschehen aus Graz in über 50 Länder übertragen. Zusätzlich sind alle Spiele weltweit auf der EHF-eigenen Streaming-Plattform EHFTV zu sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 18:17 Uhr aktualisiert