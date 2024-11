Jugendbande begeht 57 Straftaten in einer Nacht

In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 2024 beging eine Gruppe von vier Minderjährigen, im Alter von 12 bis 16 Jahren (Stbg.: Österreich, StA: Syrien und Serbien), im Wiener Bezirk Floridsdorf insgesamt 57 Straftaten, darunter Einbrüche und Diebstähle aus Geschäftslokalen und Fahrzeugen. Mit einem Nothammer schlugen sie Scheiben ein und verursachten dabei einen Gesamtschaden von fast 64.000 Euro. In 28 Fällen blieb es bei versuchten Einbrüchen, während in einem Fall ein PKW gestohlen und beschädigt wurde.

Beschädigung und Einbruch

Durch gezielte Ermittlungen der Gruppe Messerer des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord, konnte die Jugendbande, nach verstärkten Streifenmaßnahmen, aufgedeckt werden. Drei der Täter wurden ausgeforscht, nachdem deren Komplize, ein 16-jähriger Syrer, am 27. Oktober 2024 nach verstärkter Streifung festgenommen worden war. Der 16-Jährige verweigerte die Aussage und wurde in eine Justizanstalt überführt. Die Minderjährigen zeigten sich geständig, als Motiv für ihre Taten gaben sie Langeweile und finanzielle Not an. Die Polizei fahndet noch nach einem weiteren unbekannten mutmaßlichen Komplizen.