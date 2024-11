20 Gruppen: Erster Krampuslauf der „Wurzen Bartl“

AM 2. Dezember 2024 findet der erste Krampuslauf der Wurzen Bartl in Riegersdorf statt.

AM 2. Dezember 2024 findet der erste Krampuslauf der Wurzen Bartl in Riegersdorf statt.

Am Mittwoch, dem 4. Dezember 2024, wird in Riegersdorf ein Ereignis stattfinden, das sowohl Einheimische als auch Gäste aus der Region in den Bann ziehen wird: der erste Krampuslauf, organisiert von den „Wurzen Bartl„.

Tradition in der Region weitergeben

Die vier Mitglieder des Vereins „Wurzen Bartl“, gegründet 2023, wollen die Tradition des Krampuslaufs in der Region pflegen und weitergeben. Besonders für den Obmann, Lukas Rubeis, war es ein wichtiger Schritt, da er selbst als Schnitzer tätig ist.

Traditionelle Formen der Masken

Lukas Rubeis erklärt, dass es für die Gruppe besonders wichtig war, einen authentischen Krampuslauf auf die Beine zu stellen. „Der Wunsch, diese Tradition möglichst authentisch zu leben und weiterzugeben, war der Grund für die Gründung unseres Vereins. Als Schnitzer war es für mich nur logisch, sofort loszulegen“. Die Mitglieder legen dabei besonderen Wert auf die Wahrung der traditionellen Formen der Masken – ohne blutige Masken oder gruselige Leuchtaugen, sondern mit einem klaren Fokus auf die Brauchtumspflege.

20 Gruppen mit 200 Krampusgruppen

Etwa 20 Krampusgruppen mit rund 200 Krampussen haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Die Route des Laufs führt durch das Dorfzentrum bis hin zum Feuerwehrhaus. „Wir erwarten ein spektakuläres Schauspiel, das sowohl die Teilnehmer als auch die Zuschauer in Staunen versetzen wird“, erklärt Rubeis.