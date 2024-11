Hier gibt es kostenlose Rechtsberatung für Menschen mit Behinderung

„In den letzten 20 Jahren haben wir viele Entwicklungen und Herausforderungen im Behindertenrecht miterlebt“, betont Rechtsberaterin Theresa Kraschitz. „Unser Ziel war es immer, Menschen mit Behinderung eine Stimme zu geben und sie in ihren Rechten zu stärken. Wir sehen es als unsere Aufgabe, ihnen die notwendige Unterstützung zu bieten, um ihre Lebenssituation zu verbessern.“

Breites Spektrum an Beratungen

Die Rechtsberatung der Lebenshilfe Steiermark deckt ein breites Spektrum an rechtlichen Fragestellungen ab – von Fragen des Behindertenrechts über soziale Absicherung bis hin zu Themen wie Pflegegeld, Pensionsansprüche oder barrierefreies Wohnen. Besonders häufig sind auch Fälle, in denen Betroffene Unterstützung beim Verfassen von Anträgen und Verstehen von Bescheiden benötigen. „Es ist essenziell, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Familien wissen, welche Rechte sie haben und wie sie diese durchsetzen können“, erklärt Kraschitz. „In vielen Fällen sehen sich Betroffene mit bürokratischen Hürden oder Unklarheiten konfrontiert, die ohne juristische Unterstützung schwer zu überwinden wären. Hier stehen wir beratend zur Seite.“

Information, Aufklärung, Beratung

Neben der juristischen Unterstützung bietet die Lebenshilfe Steiermark auch Schulungen und Workshops an, um Menschen mit Behinderung zu stärken. Ziel ist es, nicht nur individuelle rechtliche Probleme zu lösen, sondern auch ein Bewusstsein für die Rechte und Möglichkeiten von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft zu schaffen. „Der Weg zur vollständigen Inklusion ist noch lang, aber in den letzten 20 Jahren haben wir bereits viel erreicht“, sagt Theresa Kraschitz. „Wir werden weiterhin unermüdlich daran arbeiten, dass Menschen mit Behinderung in der Steiermark und darüber hinaus die gleichen Chancen und Rechte erhalten wie alle anderen Bürger*innen.“

Über die Lebenshilfe Steiermark Als Dachverband engagiert sich die Lebenshilfe Steiermark als Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Auf Basis der UN Behindertenrechtskonvention hat es sich die Lebenshilfe Steiermark zum Auftrag gemacht, eine inklusive Gesellschaft mitzugestalten. Die Lebenshilfe Steiermark ist der Dachverband der 10 steirischen Lebenshilfen: Lebenshilfe Ausseerland, Lebenshilfe Südoststeiermark, Lebenshilfe Fürstenfeld, Lebenshilfe Hartberg, Lebenshilfe Region Judenburg, Lebenshilfe Knittelfeld, Lebenshilfe Leibnitz, Lebenshilfe Leoben, Lebenshilfe Murau, Lebenshilfe Trofaiach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 18:01 Uhr aktualisiert