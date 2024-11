Taxis als Ziel von Zerstörungswut: Jugendbande trieb ihr Unwesen

Die Polizei übergab die Tatverdächtige an ihre Erziehungsberechtigten.

Veröffentlicht am 13. November 2024, 17:43 / ©Pixabay/Birgit

Am gestrigen Dienstag, 12. November 2024, gegen 20.15 Uhr, wurden sieben Minderjährige im Alter von 11 bis 15 Jahren von Polizisten der Polizeiinspektion Krottenbachstraße im Hugo-Wolf-Park in Wien-Döbling angehalten. Die Jugendlichen stehen im Verdacht, die Seitenscheiben von zwei abgestellten Taxis, nicht weit vom Park, eingeschlagen zu haben. Eine Zeugin hatte sie dabei beobachtet. Die Polizisten zeigten die Tatverdächtigen auf freiem Fuß an und übergaben sie ihren Erziehungsberechtigten. Ein konkretes Motiv für die Tat ist bislang unklar.