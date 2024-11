Lkw-Brand: Fahrer will seine Sachen holen und verletzt sich

Am gestrigen Dienstagabend, 12. November 2024, um 19.50 Uhr geriet ein Lkw auf einem Parkplatz am Walserberg, Fahrtrichtung Deutschland, aus unbekannter Ursache in Brand. Der 35-jährige polnische Lkw-Fahrer entdeckte den entstehenden Brand rechtzeitig, als er nach einer kurzen Pause wieder in sein Fahrzeug einstieg.

Sturz aus LKW

Beim Versuch, persönliche Gegenstände aus dem Führerhaus zu holen, stürzte er jedoch vom Lkw und zog sich unbestimmte Kopf- und Hüftverletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits die gesamte Zugmaschine des Lkw, der mit 24 Tonnen Kunststoffgranulat beladen war, in Flammen. Der Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden. Während des Brandgeschehens blieb die A1 in beide Fahrtrichtungen problemlos befahrbar.