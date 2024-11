Wegen zu lauter Musik: Nachbarschaftsstreit endet mit Todesdrohung

Veröffentlicht am 13. November 2024, 17:58 / ©APA/GEORG HOCHMUTH

Am gestrigen Dienstag, 12. November 2024, um 11.30 Uhr kam es in Wien-Favoriten zu einem dramatischen Vorfall, als ein 45-jähriger Mann nach wiederholtem Lärm durch laute Musik die Wohnung seines 61-jährigen Nachbarn aufsuchte. Was als Streit über Lärmbelästigung begann, eskalierte schnell. Der ältere Mann soll verbal und mit Gestiken dem 45-Jährigen mit dem Umbringen gedroht haben. Diese Drohungen führten dazu, dass Polizisten der Inspektion Zohmanngasse vor Ort eingreifen mussten.

Keine Beweise

Der 61-Jährige wurde vorläufig festgenommen, doch in der Vernehmung bestritt er jegliche Schuld und beschuldigte den jüngeren Nachbarn, ihn geschlagen zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freien Fuß angezeigt.