Wie schön! Wiener Christkind 2024 heißt Lena

Auch abseits der 99 Stände und weiteren Highlights wie dem „Eistraum am Christkindlmarkt“ oder dem großangelegten und kostenlos zugänglichen Kinderbereich im Rathauspark gibt es Attraktionen, die die Herzen höher fliegen lassen.

Romantik pur beim „Herzerlbaum“

So ist der „Herzerlbaum“ ohne Zweifel die wohl bekannteste und romantischte Attraktion des Wiener Christkindlmarkts. Mit 200 rot-leuchtenden Herzen, ist der Baum schon von weitem aus sichtbar und bei Jung und Alt ein beliebter Treffpunkt im weihnachtlichen Wien, der auch immer wieder für Dates, ja sogar Heiratsanträge ausgewählt wird. Die 200 Herzen erstrahlen erstmals als Samstag und werden gleichzeitig mit dem Weihnachtsbaum aus Niederösterreich illuminiert. Seit zwei Jahren ist der Baum noch ein wenig schöner, setzt sich doch seither jede halbe Stunde ein zwei Meter großes Herz in Gang, das über den Köpfen der Gäste hinweg in Richtung Rathauspark schwebt und dort den „Herzerlbaum“ Schritt für Schritt erleuchtet.

Wiener Christkind 2024 heißt Lena

Bürgermeister Michael Ludwig hat die Attraktionen am heutigen Mittwoch, 13. November 2024, vorgestellt und erstmals in dieser Saison in Betrieb genommen. Dabei wurde er von keinem geringeren als dem Wiener Christkind unterstützt, das regelmäßig auf dem Rathausplatz zu Gast sein wird. Das Christkind wird heuer von der 23-jährigen Lena verkörpert. Die studierte Publizistin ist in Kärnten aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in Rudolfsheim-Fünfhaus, wo die Wahlwienerin als Content-Creatorin arbeitet.

©stadt wien marketing, Theresa Wey Bürgermeister Michael Ludwig und das Wiener Christkind Lena freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Internationale Auszeichnungen für Wiener Christkindlmarkt

Die vielen Angebote haben sich auch bereits beim US-Nachrichtensender CNN herumgesprochen, der den Wiener Christkindlmarkt in seine Liste der „best Christmas markets around the world“ aufgenommen hat und dem Markt auf dem Rathausplatz somit, wie auch die Financial Times vergangenes Jahr, attestiert, einer der besten Weihnachtsmärkte der Welt zu sein. CNN begründet seine Auswahl unter anderem damit, dass der Wiener Christkindlmarkt eine Fülle an Möglichkeiten für Jung und Alt biete und erwähnt exemplarisch den Krippenpfad, das große Riesenrad oder eben den bereits erwähnten Herzerlbaum.

Öffentlich bestens erreichbar

Den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz erreichen Besucher am besten öffentlich. Die Wiener Linien empfehlen eine Anreise zum Rathausplatz mit der U2 bis zum Schottentor, mit der U3 bis Volkstheater, mit den Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D bis zur Haltestelle Parlament oder mit der Linie 2 bis zur Haltestelle Rathaus. Die Haltestelle Rathausplatz, Burgtheater wird von 15. November bis 22. Dezember an Freitagen und Samstagen, sowie am 25. und 26. Dezember, jeweils von 15 Uhr bis 22.30 Uhr durchfahren. Damit kann eine sichere An- und Abreise auch bei großem Andrang auf dem Christkindlmarkt gewährleistet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 18:15 Uhr aktualisiert