200 internationale Studenten zu Gast im Grazer Rathaus

Veröffentlicht am 13. November 2024, 18:15 / ©Stadt Graz/Fischer

„Es freut mich, dass so viele junge Menschen unserer Einladung gefolgt sind. Sie alle haben diese Stadt zum Studieren auserkoren, das ist uns eine Ehre und Verpflichtung. In Graz leben insgesamt 163 Nationen und wir versuchen allen eine gute Heimat zu bieten. Darum kann ich Sie nur bitten: Bleiben Sie unserer Stadt gewogen, egal wie lange Sie auch bei uns bleiben“, begrüßte Bürgermeisterin Kahr die Gäste herzlich. Neben der Bürgermeisterin nahmen auch Stadtrat Robert Krotzer sowie die Gemeinderäte Sahar Mohsenzada, Christine Braunersreuther, Horst Alic, Tristan Ammerer und Manuel Lenartitsch am Empfang für die Studenten teil.

Eine inklusive und internationale Stadt

Diana Materi aus der Abteilung für Wirtschaft und Tourismusentwicklung der Stadt Graz hielt einen Vortrag über die zentralen Werte der Stadt und betonte dabei die Rolle von Bildung und beruflichen Möglichkeiten, sowie die kulturelle und historische Vielfalt, die Graz prägen. Materi, selbst vor etwas mehr als zehn Jahren aus Usbekistan nach Graz gekommen, teilte ihre persönliche Erfahrung: „Ich habe mich vom ersten Tag an hier zuhause und inspiriert gefühlt. Die Stadt ist inklusiv und international. Rund 30 Prozent der Bevölkerung haben Wurzeln außerhalb von Österreich. Ich hoffe, dass Sie alle während Ihres Aufenthalts in Graz Erinnerungen schaffen können, die ein Leben lang anhalten.“ Mit dieser Begegnung betonte die Stadt Graz ihre Offenheit und Willkommenskultur gegenüber Menschen aus aller Welt und hieß die Studierenden herzlich willkommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 22:52 Uhr aktualisiert