Kindergarten verkürzt kurzfristig Öffnungszeiten

Veröffentlicht am 13. November 2024, 18:50 / ©Montage: Pexels/ Canva

Eine 5 Minuten Leserin hat sich mit einem Problem an die Redaktion gewandt. Sie hat gestern, 12. November 2024, ein Schreiben von dem Kindergarten, Bezirk Klagenfurt-Land, ihrer Tochter erhalten. Darin steht, dass es zu einer drastischen Kürzung der Öffnungszeiten, schon ab dem 18. November, kommt.

Alleinerziehende Kärntnerin ist verzweifelt

Die alleinerziehende Mutter ist verzweifelt. „Das Problem betrifft viele Eltern, vor allem die berufstätigen davon und mich als Alleinerziehende. Ohne jegliche Alternativen oder Lösungsvorschläge wurden wir Eltern vor vollendete Tatsachen gestellt.“ Konkret geht es um das Schreiben des Kindergartens im Bezirk Klagenfurt Land, in dem angekündigt wurde, dass es ab dem 18. November zu drastischen Kürzungen der Öffnungszeiten kommt. Die Kärntnerin sagt weiters: „Die neue Öffnungszeit bis 15 Uhr (und freitags sogar nur bis 13 Uhr) ist mit meiner beruflichen Situation nicht vereinbar, und ich bin gezwungen, mir kurzfristig eine Lösung für die Betreuung meiner Tochter zu überlegen, welche sich als unmöglich herausstellt. Der Kindergarten ist für mich und viele andere Eltern unabdingbar, um unserer Arbeit nachzugehen und unseren Lebensunterhalt zu sichern.“

„Fühle mich im Stich gelassen“

Die Frau fühlt sich von der Gemeinde und der Bildungspolitik des Landes Kärnten im Stich gelassen. „Es scheint, als seien die Bedürfnisse berufstätiger Eltern, insbesondere Alleinerziehender, nicht ausreichend berücksichtigt worden. Auch stellt sich für mich die Frage, ob eine solch einschneidende Kürzung der Betreuungszeiten in einem verpflichtenden Kindergartenjahr rechtlich überhaupt zulässig ist. Eltern wie ich sind auf verlässliche Betreuungsstrukturen angewiesen, um ihrer beruflichen Verantwortung nachkommen zu können“, sagt sie.

Kindergarten muss aufgrund des Personalmangels die Öffnungszeiten verkürzen

In dem Brief an die Eltern steht geschrieben, dass der Kindergarten aufgrund der aktuellen Bedingungen, die Personalmangel und Überlastung des Kindergartenpersonals betreffen, die Öffnungszeiten anpassen muss. Weiters heißt es: „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, jedoch haben die zusätzliche Belastung durch nicht nachbesetzte Stellen im Bereich der Elementarpädagogik und die, um das bestehende Betreuungsangebot aufrechtzuerhalten, anfallenden regelmäßigen Überstunden, bereits deutliche Spuren im Team hinterlassen. Dazu möchten festhalten, dass es bereits zahlreiche Ausschreibungen diesbezüglich gab, jedoch keine qualifizierten Bewerbungen eingelangt sind.“ Auf Anfrage von 5 Minuten kam von der zuständigen Gemeinde bisher noch kein Statement.