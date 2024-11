Schreckmoment: Kran kippte direkt vor Kindergarten um

Veröffentlicht am 13. November 2024, 18:59 / ©Marktgemeinde Pölfing Brunn/KK

In der Marktgemeinde Pölfing-Brunn ereignete sich heute Vormittag, 13. November, ein Unfall der für Aufsehen sorgte. „Es gab heute einen Zwischenfall am Kindergartengelände. Beim Umschneiden des Baumes, welcher im Zuge der Bauarbeiten zu entfernen war, kippte der Kranwagen“, schildert Bürgermeister Hannes Schlag den Vorfall in den Sozialen Medien.

„Es bestand niemals Gefahr“

Der Unfall ging aber zum Glück glimpflich aus, verletzt wurde niemand. Der südliche Bereich des Kindergartens sei seit Beginn der Arbeiten gesperrt gewesen. „Es bestand niemals Gefahr“, betont der Bürgermeister und erklärt weiter: „Obwohl keine Gefahrensituation für unserer Kinder und das Kindergartenpersonal bestand, begleitete ich diese im Beisein der Polizei in die Schule, wo Räumlichkeiten genutzt werden konnten.“ In der Zwischenzeit wurde der Kranwagen wieder aufgerichtet. Die Nachmittagsbetreuung konnte wie gewohnt abgehalten werden.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 19:06 Uhr aktualisiert