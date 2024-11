Teenager schossen vom Balkon aus auf Fußgänger: Zwei Verletzte

Veröffentlicht am 13. November 2024, 19:14 / ©Dave H. / Pexels

Am 13. November 2024 in der Zeit zwischen 13 Uhr bis 14.35 Uhr führten ein 18-jähriger Mann sowie seine zwei Bekannten (ein 15-Jähriger und ein 13-Jähriger), alle aus Völkermarkt, im Stadtgebiet von Völkermarkt Schießübungen vom Balkon eines Wohnhauses durch.

Sie sollen absichtlich auf Fußgänger geschossen haben

Dabei verwendeten sie ein Airsoft Gewehr mit Plastikgeschossen. Durch die Schießübungen wurden eine größere Menge an Menschen und Sachwerten gefährdet, welche in diesem Zeitraum die Gehwege und die direkt angrenzende Packer Bundesstraße (B 70) benützten. Die drei Tatverdächtigen sind weiters verdächtig, um 13.00 Uhr absichtlich auf einen 18-jährigen Fußgänger aus Völkermarkt und um 14.30 Uhr auf eine 56-jährige Fußgängerin geschossen zu haben.

Fünf Treffer abbekommen

Der 18-jährige Fußgänger erlitt fünf Treffer am rechten Oberarm und die Frau einen Treffer am rechten Oberarm. Die Treffer führten zu leichten Verletzungen. Die Opfer werden selbständig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Gegen die drei Tatverdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Opfer und Zeugen sollen sich melden

Das Airsoft Gewehr gehörte dem 18-Jährigen und dieser hat es an seine Bekannten weitergegeben. Sie werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Behörde angezeigt. Weitere mögliche Opfer und Zeugen dieser Schießübungen werden gebeten sich bei der PI Völkermarkt zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 19:46 Uhr aktualisiert