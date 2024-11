73-Jährige wurde Opfer des „Sohn“ Tricks

Am 12. November gegen 10.11 Uhr wurde eine 73-jährige Frau aus dem Bezirk Hermagor von einer ihr unbekannten Telefonnummer per Nachricht kontaktiert. In der Nachricht teilte ihr angeblicher Sohn mit, dass er ein neues Mobiltelefon besitze und sie solle per Messaging Dienst mit ihm Kontakt aufnehmen.

Mehrere tausend Euro überwiesen

Im weiteren Nachrichtenverlauf forderte der angebliche Sohn zwei Geldüberweisungen. Daraufhin überwies die Frau mehrere tausend Euro auf zwei verschiedene Konten. Da dem Opfer die Vorgehensweise verdächtig erschien, nahm sie am 13. November 2024 mit der alten Telefonnummer Kontakt zu ihrem Sohn auf. Ihr Sohn teilte ihr mit, dass sie Anzeige erstatten soll.