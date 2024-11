Coca-Cola-Weihnachtstruck: Hier macht der Weihnachtsmann überall Halt

Stark beleuchtet und rot wird der Coca-Cola-Weihnachtstruck auch dieses Jahr wieder durch Österreich touren. An 19 Standorten macht er dabei in den kommenden Wochen bis eine Woche vor Weihnachten Halt. Mit im Gepäck hat er wie jedes Jahr auch wieder den Weihnachtsmann, einen Photopoint und „einen magischen Abend voller Spiel, Spaß und guter Laune“, wie es auf der Coca-Cola-Website heißt. Das Programm ist dabei stets das selbe. Um 16 Uhr startet das vorweihnachtliche Event, um 17 Uhr fährt dann auch der Truck ein, der bis 20 Uhr bleibt.

©Thomas Kaiser Der Coca-Cola-Weihnachtstruck macht auch 2024 wieder an zahlreichen Stationen in Österreich Halt.

Start der Weihnachtstruck-Tour ist in Oberösterreich

Den ersten Stopp wird der Truck in einer Woche, am Dienstag, 19. November, in Traun (Oberösterreich) machen. Danach fährt er nach Vorarlberg, wo er in Bregenz und Dornbirn stehen bleiben wird. Darauf folgt jeweils ein Halt in in Innsbruck-Rum (Tirol), in der Stadt Salzburg und zwei weitere Halte in Oberösterreich (Ried im Innkreis) und Niederösterreich (Neunkirchen), ehe es für den Weihnachtstruck in die Steiermark geht.

Die Coca-Cola-Weihnachtstruck-Tour endet in Niederösterreich

Anfang Dezember bleibt er in Fürstenfeld und Leibnitz stehen, dann macht er sich auf den Weg zu seinem einzigen Stopp in Kärnten – nach Klagenfurt. Einen Tag später fährt er in Lienz (Tirol) ein, ehe es zurück in die Steiermark zu einem Kurzbesuch in Schladming geht. Diesem Halt folgen drei Termine in der Bundeshauptstadt in Wien, danach bleibt er in Mörbisch am See und Neusiedl (beide Burgenland) stehen, ehe noch zwei abschließende Stopps in Niederösterreich (Retz und Brunn am Gebirge) folgen.