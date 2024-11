Suchaktion mit Happy End: Demenzkranker Pensionist wiedergefunden

Eine Suchaktion in Niederösterreich nahm ein glückliches Ende.

Veröffentlicht am 13. November 2024

Eine Frau alarmierte am Donnerstag, dem 7. November 2024, gegen 19 Uhr, die Polizei, dass ihr an Demenz erkrankter Ehegatte abgängig sei. Der für ihn notwendige Gehstock, versehen mit einem Ortungsgerät, sei zuletzt gegen 16.30 Uhr in Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling, wenige hundert Meter vom Wohnhaus entfernt geortet worden. Eine eigenständige Suche der Umgebung verlief jedoch negativ.

Fahndung eingeleitet

Die Bediensteten der Polizeiinspektion Maria Enzersdorf leiteten daher umgehend eine Fahndung nach dem abgängigen Pensionisten ein. Die Suche wurde von zahlreichen Bezirkskräften sowie Bediensteten der Polizeidiensthundeinspektion Wiener Neustadt und Drohnen-Operatoren der Landespolizeidirektion NÖ unterstützt. Bald stellte sich heraus, dass der Vermisste eine Rufhilfe-Uhr trägt, die durch das Servicecenter des Roten Kreuzes NÖ geortet werden kann. „Gegen 20.30 Uhr konnte er zuletzt im Bereich der Franz-Josef-Straße lokalisiert werden“, heißt es von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Happy End

Mit einer Drohne wurde das gesamte Gebiet abgesucht. Und siehe da: Mithilfe einer Wärmebildaufnahme wurde eine Person im Bereich zwischen der Franz-Josef-Straße und der Kaiserin-Elisabeth-Straße lokalisiert. Als sich die Beamten dem Ort näherten, hörten sie Hilfeschreie. Gegen 20.40 Uhr dann die Erleichterung: Der abgängige Pensionist wurde in einem stark durchwachsenen Gestrüpp liegend aufgefunden. „Der Mann erlitt mehrere Abschürfungen und war unterkühlt. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben und nach der Erstversorgung in das Landesklinikum Baden verbracht“, so die Polizei abschließend.