Toll: Durch den AirportNightRun konnten 10.000 Euro gespendet werden

Der Airport Night Run in Klagenfurt war für den guten Zweck, 10.000 Euro wurden an Rainbows Kärnten gespendet.

Veröffentlicht am 13. November 2024, 20:16 / ©airport-klagenfurt

Gelaufen wurde im Übrigen nicht nur aus bewegungsfreudigen Motiven, sondern auch für den guten Zweck. „Die Veranstaltung fand zugunsten der Organisation Rainbows Kärnten statt. Rainbows ist ein Verein, der Kinder und Jugendliche nach dem Tod eines nahestehenden Menschen und bei Trennung oder Scheidung der Eltern betreut. Der Reinerlös des Laufspektakels (das Startgeld betrug 27 Euro) haben wir dieser Organisation gewidmet“, teilten Landesrätin Prettner und der Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt, Maximilian Wildt, mit.

Heute wurde der Scheck übergeben

Heute, Mittwoch 13. November 2024, fand am Flughafenareal die Scheckübergabe statt. Sarah Eggert-Rainer, Bereichsleiterin bei Rainbows Kärnten, zeigte sich tief bewegt: „Ein herzliches Dankeschön, dass Rainbows Kärnten für die Veranstaltung ausgewählt wurde. Vielen Dank für die Unterstützung und dieses unvergessliche Event! In diesem Rahmen erklärten Prettner und Wild unisono: „Wir peilen nächstes Jahr die zweite Auflage des AirportNightRun an. Und wieder können Kärntnerinnen und Kärntner laufend oder gehend, ja nach persönlicher Fitness, die Strecke von 5,5 km auf der nächtlich beleuchteten Start- und Landebahn des Flughafens absolvieren. Und auch nächstes Jahr wollen wir das Event zugunsten einer Hilfsorganisation durchführen.“