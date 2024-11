Tödlicher Unfall: Autofahrer fuhr gegen Haus

Heute kam es zu einem tödlichen Unfall in Wellersdorf, Bezirk Klagenfurt.

Veröffentlicht am 13. November 2024, 20:40 / ©AdobeStock_262055775

Am 13. November 2024 gegen 16.13 Uhr fuhr ein 74-jähriger Mann mit einem Auto auf der Wellersdorfer Straße (L 106) von Feistritz/Rosental kommend in Richtung Muschkau. In Wellersdorf, Gemeinde Ludmannsdorf, Bezirk Klagenfurt Land, kam er nach einer Linkskurve auf Grund einer akuten gesundheitlichen Beeinträchtigung links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Haus.

Mann verstarb noch an der Unfallstelle

Der Lenker wurde von den eintreffenden First Responder reanimiert. Die Reanimationsmaßnahmen wurden vom Notarzt weitergeführt. Der Lenker verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Im Einsatz waren: FF Feistritz im Rosental, FF Ludmannsdorf, FF Köttmannsdorf und FF Wellersdorf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 21:05 Uhr aktualisiert