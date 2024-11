Diebe brachen neun Wohnwägen auf

In der Zeit zwischen 9. November 2024, 15 Uhr, bis 10. November 2024, 12.30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter auf einem Campingplatz in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeinersee, Bezirk Völkermarkt, in insgesamt neun Wohnwägen ein. Bei allen Objekten gelangten sie durch Öffnen des Vorzeltes in den Innenraum und brachen anschließend die Türen der Wohnwägen gewaltsam auf.

Schaden noch unbekannt

Außerdem stahlen sie ein versperrt abgestelltes E-Bike im Wert von mehreren hundert Euro, indem sie das Schloss gewaltsam aufbrachen. Nachdem noch nicht alle Geschädigten vor Ort waren, kann derzeit nicht eruiert werden, was genau gestohlen worden ist. Die Höhe des Schadens ist ebenfalls noch nicht bekannt.