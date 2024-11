VSV verliert gegen den HCB Südtirol

Nach zuletzt drei Siegen wollten die Adler auch heute, 13. November, in Bozen punkten. Sie traten gegen den HCB Südtirol an. Mit einem Endstand von 4:2 gingen sie ohne Sieg vom Eis.

Das Spiel

Im ersten Drittel konnten die Adler mit einem Tor in Führung gehen. Maximilian Rebernig traf den Puck ins Goal. Dann im zweiten Drittel konnten die Südtiroler aber aufholen. Schon in der 4. Minute kam es zum Ausgleich, 1:1. Dann in der 7. Minute das 2:1 für den HCB. Im dritten Drittel konnte Nikita Scherbak vom VSV aber wieder den Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielen. In der 19. Minute des letzten Drittels können sich die Südtiroler den Sieg holen, zuerst kommt das 3:2, kurz darauf folgt 4:2. Die Villacher müssen heute ohne Punkt mit einem Endstand von 4:2 wieder nachhause fahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 22:11 Uhr aktualisiert