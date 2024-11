KAC gewinnt mit 3:5 gegen Asiago

Veröffentlicht am 13. November 2024, 21:56 / ©Serena Fantini / Asiago Hockey

Heute, 13. November, spielte der EC-KAC auswärts gegen den Asiago Hockey. Die Rotjacken konnten punkten. Sie gingen mit 3:5 siegreich vom gegnerischen Eis.

Das Spiel

Im ersten Drittel konnten die Klagenfurter kurz vor der Pause in Führung gehen. Seena Peters schoss den Treffer zum 0:1. Im zweiten Drittel dann ein wahrer Torregen. Denn insgesamt dreimal trafen die Rotjacken den Puck ins Goal. So ging es mit einem 0:4 ins dritte Drittel. Kurz vor der 10. Minute gelingt Asiago dann das erste Tor zum 1:4. In der 12. Minute folgt das 2:4. Kurz vor Schluss noch ein Tor der Gegner zum 3:4. Und dann gelingt dem KAC noch das 3:5. MIt diesem Endstand fahren sie siegreich nachhause.