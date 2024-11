Schneefallgrenze sinkt: So wird das Wetter in Österreich am Donnerstag

Die Schneefallgrenze soll am Donnerstag zwischen 400 und 1000 Metern liegen.

Veröffentlicht am 13. November 2024, 22:01 / ©5 Minuten

Wetterprognose für Donnerstag: Südlich des Alpenhauptkammes sowie im Südosten Österreichs startet der Tag teils nebelig trüb, jedoch lockert die Wolkendecke bald auf und die Sonne scheint noch für einige Zeit, berichtet die GeoSphere. Doch auch die Schneefallgrenze sinkt. So soll diese besonders im Norden und Osten zwischen 400 und 1000 Metern liegen. Mehr dazu liest du hier: Schnee in Österreich: Was uns jetzt erwartet.

Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad

Im Tagesverlauf weht vor allem im Osten mäßig auflebender Wind aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen voraussichtlich zwischen minus 3 bis plus 4 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen zwischen 3 und 10 Grad.