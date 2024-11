Sonnenschein kämpft sich am Donnerstag durch die Wolkendecke

Kurzzeitig zeigt sich am Donnerstag auch die Sonne.

Veröffentlicht am 13. November 2024, 22:10 / ©5 Minuten

Wetterprognose für Wien: „Die kompakte Wolkendecke lockert im Tagesverlauf gelegentlich auf und kurzzeitig kann sich auch mal die Sonne zeigen“, so die Wettervorhersage der GeoSphere für Donnerstag. Im Tagesverlauf weht zudem auflebender Wind aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen in der Früh rund 2 Grad, im Laufe des Tages steigen sie auf maximal 7 Grad an.