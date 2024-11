Immer mehr ausgesetzte Katzen in Villach: Tierheim schlägt Alarm

Die Anzahl ausgesetzter Katzen in Villach nimmt stark zu. Ein Trend, der das Tierheim Villach vor Herausforderungen stellt. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber vor allem die steigenden Lebenshaltungskosten spielen eine entscheidende Rolle, wie ein Gespräch mit dem Tierheim Villach verdeutlicht.

Finanzielle Schwierigkeiten für Tierbesitzer

Im Interview erklärt das Tierheim Villach, dass die finanzielle Situation vieler Haustierbesitzer zunehmend angespannt ist. „Alles wird teurer, vor allem Tierarztkosten und Futterpreise sind stark gestiegen“, heißt es. Die Inflation trifft nicht nur Haushalte, sondern auch jene, die Verantwortung für ein Haustier tragen. Hinzu kommt, dass auch die Spendenbereitschaft nachgelassen hat. Das Tierheim ist auf Spenden angewiesen, um Futter, medizinische Versorgung und Unterbringung der Tiere zu finanzieren. Doch die finanzielle Unterstützung aus der Bevölkerung geht ebenfalls zurück. „Das spüren wir deutlich“, betont eine Mitarbeiterin des Tierheims.

Kapazitätsprobleme im Tierheim

Das Tierheim Villach hat zwar ausreichend Kapazitäten, aber besonders in den Sommermonaten stoßen sie an ihre Grenzen. Dies liegt unter anderem daran, dass viele Besitzer ihre Katzen nicht kastrieren lassen. Unkontrollierte Vermehrung führt dazu, dass immer mehr Katzen im Tierheim landen. „Wir haben genug Kapazitäten, aber gerade im Sommer wird es oft eng“, so das Tierheim.

Was passiert mit den ausgesetzten Katzen?

Katzen, die im Tierheim Villach abgegeben oder gefunden werden, bleiben zunächst einen Monat dort. „Wenn sich innerhalb dieses Zeitraums kein Besitzer meldet, versuchen wir, die Tiere weiterzuvermitteln“, heißt es seitens der Mitarbeiterin. Das Ziel ist es, den Tieren so schnell wie möglich ein neues Zuhause zu bieten, wo sie liebevoll umsorgt werden.

Ein Appell an alle Tierhalter

Das Tierheim Villach richtet einen dringenden Appell an alle Tierbesitzer: „Egal in welcher Situation man ist, es gibt immer eine Lösung.“ Anstatt Tiere einfach auszusetzen, sollten sich Besitzer an Einrichtungen wie die „Tiertafel“ in Villach wenden. Diese Initiative unterstützt Menschen mit Haustieren, die finanziell in Not geraten sind, mit kostenlosem Futter.