Sondersitzung des Stadtsenats: Das wurde noch beschlossen

In der Sondersitzung der Stadt Klagenfurt am Mittwoch, dem 13. November 2024, lag der Fokus auf konkreten und nachhaltigen Entscheidungen zur Sanierung des Stadtbudgets. Beschlossen wurden unter anderem die Einrichtung einer Konsolidierungsgruppe und eine Änderung der Kurzparkzonengebührenverordnung. Mehr dazu liest du in: Klagenfurt: Für diese Autofahrer wird das Parken doppelt so teuer.

Kanalanschluss wird teurer

Auch die Gebühren für den Kanalanschluss wurden erhöht. Der Stadt fallen pro Kanalanschluss Baukosten in der Höhe von 6.000 Euro an. Seit dem Jahr 2000 beträgt der Beitrag pro Bewertungseinheit exakt 2.534,55 Euro. Ab 1. Jänner 2025 wird der Kanalanschlussbeitrag 3.500 Euro betragen.

Unterstützung für Notschlafstelle und Lerncafés

Neben Kanalanschluss, Parkgebühren und Co. wurden auch wichtige finanzielle Unterstützungen beschlossen: Darunter die Ausweitung der Öffnungszeiten im Eggerheim, der Tagesstätte für Obdachlose, in den Wintermonaten. Dadurch werden die Notschlafstelle und die Tagesstätte synchronisiert und eine nahtlose Betreuung der Obdachlosen gewährleistet. Weiters werden auch die Lerncafés der Caritas für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren gefördert. Ebenso der Breakfast Club der Volkshilfe, und wesentliche Kulturprojekte der Freien Szene aus dem Jahr 2024.

Einsparungen und Optimierungen

Über erste positive Ergebnisse im Zusammenhang mit der Aufgaben- und Strukturreform konnte Martin Strutz berichten: Von den seitens der Verwaltung vorgeschlagenen 191 Optimierungspotenzialen wurde 123 teilweise im Stadtsenat beschlossen. Als weitere Handlungsempfehlungen wurden unter anderem eine Reduktion des Stellenplans, aber auch einer Reduktion von Aufgaben und Doppelgleisigkeiten angesprochen. Weitere größere Optimierungs- und Einsparungspotenziale werden in der Verwertung von Immobilien, in einer neuen Subventionsordnung oder einer Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung empfohlen.

“ … kein Platz für neue Investitionen“

„Klagenfurt hat ein massives, strukturelles Problem. Dieses zu lösen geht nur mit massiven Einschnitten und Entscheidungen, die nicht angenehm sind“, unterstreicht Peter Pilz (BDO). „Wenn man von 40 Millionen Konsolidierungsbedarf ausgeht, ist kein Platz für neue Investitionen. Die Butter aufs Brot ist vorerst weg.“ Pilz, sowie Martin Strutz betonen, dass es jetzt darum gehe, auch Entscheidungen zu treffen, die nicht angenehm sind: „Dafür sind ein gemeinsamer Wille, politischer Mut, Einheit und Geschlossenheit erforderlich!“