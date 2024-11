Polizei jagte Supermarkt-Diebe auf der Flucht

Veröffentlicht am 14. November 2024, 07:09 / ©5 Minuten

Die Frau ertappte die beiden Verdächtigen – einen 52-jährigen und einen 26-jährigen Georgier – am Dienstag auf frischer Tat, als die beiden versuchten, eine Geldtasche in einer Lebensmittelfiliale in Gleisdorf zu stehlen. Daraufhin ergriffen die beiden Verdächtigen mit ihrem Fahrzeug die Flucht. Zu ihrem Pech verlief eine sofort eingeleitete Fahndung jedoch positiv und das Fluchtfahrzeug wurde von Polizisten aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld angehalten. Im Wagen fanden die Beamten neben vermeintlichem Diebesgut auch einen größeren Geldbetrag.

Beging Duo bundesweit Diebstähle

Nachdem die beiden Täter festgenommen worden waren, übernahm die Kriminalgruppe der Polizeiinspektion Hartberg die Einvernahmen. „Intensive Ermittlungen und Erhebungen ergaben, dass das Verdächtigen-Duo bundesweite Diebstähle bei diversen Lebensmittelgeschäften begangen haben dürften“, so die Beamten. Zumindest einer der beiden zeigte sich dazu auch geständig. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wurden die beiden noch am Mittwochabend in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.

