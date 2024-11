Schnee in der Steiermark: Hier hat Frau Holle über Nacht zugeschlagen

„Richtung Mittwoch und Donnerstag zeichnet sich von Norden kommen ein Höhentief ab“, so der Experte der GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten am Montag, dem 11. November 2024, bezüglich der Schneefall-Wahrscheinlichkeit in steirischen Gebieten. Weiße Flocken sind nämlich, wenn überhaupt, am ehesten in der Obersteiermark möglich. Und tatsächlich, am Donnerstagmorgen zeigen Webcams eine verschneite Obersteiermark – Schladming und Donnersbachwald glitzern wie frisch gepudert, als hätte jemand eine riesige Puderzuckerdose über die Orte entleert.

Wintermärchen auf der Planai

Auf der Planai in Schladming glitzern die Pisten wie Zuckerwatte, und die Dächer der Hütten sehen aus, als würden sie jeden Moment anfangen zu schmelzen. Ein echter Augenschmaus für Winterliebhaber! Selbst die Talstation erstrahlt in einem frischen Weiß, das sofort Lust auf die erste Abfahrt macht. Jetzt noch eine Tasse heißen Kakao in der Hand – und das Wintermärchen ist perfekt.

©Screenshot Webcam „Der Dachstein“ Panorama-Webcam Hochwurzen, Talstation Gipfelbahn am Donnerstag, dem 14. November 2024, um 7.51 Uhr.

Donnersbachwald im Schnee

Aber auch Donnersbachwald wurde nicht ausgelassen! Hier liegt die Landschaft ebenfalls unter einem zarten, weißen Schleier, der das ganze Dorf in einen Schneetraum verwandelt. Ein Spaziergang hier fühlt sich an wie im Märchenwald – jetzt fehlt nur noch der Weihnachtsmann, und die Stimmung wäre komplett.

©panomax Donnersbachwald am Donnerstag, dem 14. November 2024, um 7.43 Uhr.