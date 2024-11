Müller im CITYPARK nach Umbau mit großer Spielwarenabteilung eröffnet

Veröffentlicht am 14. November 2024, 08:38 / ©Citypark

„Wir freuen uns, dass wir unsere KundInnen nach unserem Umbau mit noch mehr Sortimentsvielfalt glücklich machen dürfen und viele Kinderaugen in unserer großen Spielwarenabteilung zum Leuchten bringen“, so Kovac, Filialleitung Müller Graz CITPARK. Nach den abgeschlossenen Umbauarbeiten im Panoramageschoß des CITYPARKs präsentiert sich die Müller-Filiale auf einer Gesamtverkaufsfläche von rund 1.500 m². Die Umgestaltung bringt eine Erweiterung des Sortiments in verschiedenen Bereichen, darunter auch im Naturshop.

Spielwarenabteilung ist auf rund 370 m² gewachsen

Die neue Spielwarenabteilung ist nun auf rund 370 m² gewachsen und bietet eine breitere Auswahl an Produkten für Kinder und Erwachsene. Passend zur bevorstehenden Weihnachtszeit ist das Angebot nicht nur um Spielwaren, sondern auch um eine Vielzahl von Adventskalendern erweitert worden. Diese umfassen Kalender für verschiedene Interessen, darunter Beautyprodukte, Süßigkeiten und Spielwaren.